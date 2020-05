Parceiro de Migliaccio em seriado, Érico Brás lamenta morte: ‘companheiro e mestre’

O ator e apresentador Érico Brás, colunista do CORREIO, lamentou a morte do ator Flávio Migliaccio, seu ex-colega de cena que foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4), num sítio da família, no interior do Rio de Janeiro. Os dois faziam a dupla cômica Jurandir e Seu Chalita no seriado 'Tapas & Beijos', da TV Globo, entre 2011 e 2015.

"A gente tá vivendo um momento muito difícil, mas é um dia um pouco mais triste. Perdemos o Flávio Migliaccio, que é e sempre foi um grande artista. Um cara criou muita coisa, divertiu muita gente, e eu vivi com ele por 5 anos no Tapas & Beijos. E a gente trabalhava de segunda a sexta, a gente gravava praticamente todo dia no Rei do Beirute, e a dupla Jurandir e Chalita era a dupla que animava as noites de terça-feira”, destacou Érico.

Ele também falou sobre a boa convivência de Migliaccio com os colegas de elenco e produção. “Flávio sempre muito generoso, muito amigo, companheiro e mestre. Um cara que tinha uma experiência gigantesca e contribuía no texto, na direção, em tudo. Ajudava muito os colegas a encenar. Inclusive me ensinou muita coisa no período que a gente ficou junto trabalhando no Tapas & Beijos. O Flávio é um exemplo de artista. Ele tava muito chocado nos últimos tempos com a política cultural que a gente tá vivendo. Ele que lutou contra a ditadura”, concluiu o artista baiano.

Migliaccio tinha 85 anos e estava em seu sítio, em Rio Bonito (RJ). A informação foi confirmada pelo caseiro do sítio e repercutida pelo advogado do ator ao jornal O Dia. Segundo a TV Globo, há suspeita de que o ator tenha cometido suicídio. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O ator estava na cidade do Rio durante o domingo, quando foi visto passeando na Urca, zona sul da cidade. Dali, ele pegou um táxi e seguiu para o sítio da família, que fica na Região Metropolitana da capital fluminense.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, em 'Órfãos da Terra', onde ele fazia o Mamede Aud. Flávio ficou conhecido pelo papel de Xerife na série de TV brasileira 'Shazan, Xerife e Cia', e também por viver o Tio Maneco, na série exibida pela TVE.

Na Globo, pôde ser visto com grande destaque nas novelas 'Rainha da Sucata', 'Perigosas Peruas', 'A Próxima Vítima', 'Senhora do Destino' e 'Passione', entre outras, além da série ‘Tapas & Beijos’.