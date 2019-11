'Parece que chegou um peso', admite diretor de futebol do Bahia

O Bahia já teve algumas oportunidades no segundo turno do Brasileirão para entrar no G6, mas não conseguiu se firmar entre os times que brigam por uma vaga na Libertadores de 2020. Já são cinco jogos sem vencer. Na noite de quarta-feira (6), o tricolor só empatou em 1x1 com o vice-lanterna Chapecoense, na Fonte Nova. Na avaliação do diretor de futebo clube, Diego Cerri, o grupo sentiu a pressão, o que influenciou no desempenho da equipe.

"Não adianta brigar com os fatos. A gente não vem jogando bem. Parece que chegou um peso em todo mundo com essa busca pela Libertadores, mas a gente sabe que é um grupo que só tem homens de caráter, que estão empenhados em buscar. Outras equipes passaram por esse momento em outra fase do campeonato. Estamos passando num momento em que criamos expectativa. É colocar a cabeça no lugar para voltar a render", afirmou o dirigente após o jogo contra a Chapecoense, em entrevista à Rádio Transamérica.

Diego Cerri preferiu não comentar sobre a formação do elenco tricolor para a temporada 2020. "O momento é de focar no Brasileiro. Temos que encerrar bem. Por nós, pelo clube e pela torcida. Hoje estamos na melhor colocação do Bahia nos pontos corridos, mas temos que encerrar bem. Mais do que tudo temos que recuperar o bom futebol para nos levar a uma pontuação mais alta. Todo nosso foco está nesse sentido", garantiu.

O Bahia volta a entrar em campo no domingo (10), às 18h, no Maracanã. O tricolor vai enfrentar o Flamengo, líder do campeonato, com 71 pontos. A equipe comandada por Roger Machado soma 43 e é o 9º colocado.