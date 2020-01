‘Parece um sonho’, diz Regina Duarte antes de prever ‘muito trabalho’ na Cultura

Foto: Divulgação

A atriz Regina Duarte ainda não acredita que foi convidada para compor o governo de Jair Bolsonaro, do qual é apoiadora ferrenha. Ao menos é o que indicam duas mensagens divulgadas nas redes sociais da artista nesta terça-feira (21), um dia após aceitar passar por um período de testes, denominado “noivado”, no comando da Secretaria Nacional de Cultura.

Mais cedo, após cumprimentar os seguidores no Instagram, ela reafirmou sua posição de véspera e deu a avisou aos seguidores que deve passar a ser menos ativa nas redes sociais em breve.

“BOM DIA, queridos! Aceitei, afinal, período de noivado. Eu tinha outra saída? Entao... uhúúú...!!!, né? As relações precisam passar pelo “noivado” pra corrermos menos riscos de “não dar com os burro n’agua”. concorda?”

Ela também declarou que está contente com o desafio e os apoios que tem recebido. “Feliz e AGRADECIDA pelo imenso apoio amoroso recebido nos últimos dias, foi emocionante e muito lindo sentir que “se aceitar a batalha tudo bem e se não aceitar, também”. To de corpo e alma com esse governo, vcs já sabem, apaixonada como sempre pelo meu país, louca pra contribuir com a produção da alegria e felicidade geral... me entrego ao que Deus e o Destino reservam pra mim, muito grata pela confiança de todos. Vou, como sempre tenho feito, dar o meu melhor pela causa da nossa Cultura”, concluiu.

Na segunda mensagem publicada pela manhã, voltou a demonstrar sua satisfação com o convite. “Tem horas que eu nem acredito. Parece um sonho. Deixa eu curtir um pouquinho mais a alegria de sentir que posso ser respeitada no meu amor pelo Brasil e pelo povo brasileiro....?! Daqui a pouco sei que posso vir a ter que me blindar das redes sociais onde talvez, quem sabe? podem me atacar mais ainda em função do cargo. Sei (e vocês sabem também) que posso ter que afastar , reduzir as postagem... vou ter MUITO TRABALHo Pela frente. Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo. Grande, grato e amoroso abraço!”, declarou.

Caso decida, de fato, ocupar a vaga de Roberto Alvim, exonerado do comando da pasta após um vídeo de inspiração nazista, Regina Duarte terá de pedir afastamento da Rede Globo, onde está há 50 anos, conforme comunicado divulgado pela própria emissora.

A mensagem foi inclusive divulgada durante o Jornal Nacional. "A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores", leu o apresentador William Bonner.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou uma das postagens elogiando Regina Duarte: "Linda de viver.

A atriz Maitê Proença também deu apoio à decisão da colega nos comentários. "Vc é uma trabalhadora das artes desde a adolescência. Conhece todo mundo. Tem admiradores de todas as ideologias pela competência com que sempre se entregou ao ofício. Pensa diferente da maioria de nossa classe, mas isso não a torna perversa. Você não é cínica, e mto menos nazista. Dentro do cenário sinistro que tivemos até agora, vc é o melhor dos mundos!! Torço por vc à frente da Cultura de nosso país???????? Vai com tudo querida!"