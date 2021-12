Paripe recebe ponto itinerante de testagem para covid-19

O bairro de Paripe recebe a partir desta segunda-feira (27) o ponto itinerante de testagem rápida contra a Covid-19. A estrutura está localizada na praça João Martins, na região do Subúrbio.

Os atendimentos serão das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, sempre por ordem de chegada, e o ponto funcionará no local até a quinta-feira (30).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), responsável pela ação, a testagem em bairros da capital baiana tem como objetivo a detecção precoce do vírus, para poder interromper uma disseminação entre as comunidades. Quem receber o diagnóstico positivo receberá suporte médico e a orientação é de cumprir isolamento domiciliar ou procurar os serviços de saúde da rede municipal, em casos mais graves.

“As ações de promoção à vida com a oferta dos testes do coronavírus vão continuar. Esperamos com a estratégia identificar pacientes com os vírus e reduzir a circulação da Covid-19 na cidade”, explicou o titular da SMS, Leo Prates.

Paripe é o segundo bairro a receber o ponto itinerante, que antes estava na Boca do Rio. No local, foram feitos 406 testes, sendo 14 positivos.