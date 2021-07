Parlamentares de 14 estados tentam proibir linguagem neutra nas escolas

Parlamentares bolsonistas preparam uma ofensiva para proibir uso da linguagem neutra nas escolas em pelo menos 14 estados, segundo levantamento de O Globo. A discussão acontece em meio à volta às aulas presenciais e semi presenciais pelo país.

A linguatem neutra é a proposta de adaptação da língua portuguesa para representar pessoas não binárias - que não se identificam com o gênero masculino nem o feminino. Pesquisa da USP de janeiro estima que 1,2% dos brasileiros se consideram não binários.

Santa Catarina é o único estado em que a já há um decreto do governador Carlos Moisés (PSL) proibindo a linguagem neutra em escolas privadas e públicas. O projeto de lei foi apresentado pela deputada Ana Caroline Campagnolo (PSL), entusiasta da Escola sem Partido. O PT entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o decreto.

Nos outros estados, os políticos fizeram propostas que usam um texto similar, defendendo que os alunos aprendam a língua portuguesa “de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp)”. O uso da "denominada 'linguagem neutra' na grade curricular e no material didático', assim como em editais de concursos públicos, fica proibido.

Em algumas das propostas, como em Pernambuco, há inclusão de multa para escolas que descumprirem o decreto. Lá, os autores do projeto citam Olavo de Carvalho na justificativa. Na cidade do Rio, o projeto é de autoria do filho do presidente, vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Essa é a menor das prioridades dentro da maior crise educacional da História brasileira. As crianças e jovens perderam aprendizagem de uma forma extremamente preocupante. Isso é que deveria ter sentido de urgência, e não ficar discutindo detalhes acessórios de acordo com a visão de mundo dos parlamentares", critica Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV/RJ, a O Globo.