Parlamento Feminista da Bahia reúne líderes mulheres, prefeitas e vereadoras

A Bahia recebe nesta quinta-feira (5) o Parlamento Feminista da Bahia, evento, que reunirá parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras e mulheres representantes dos movimentos sociais na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), das 9h às 17h.

Organizado pela Comissão dos Direitos da Mulher da Alba, o encontro tem como pauta a aprovação do manifesto Mais Mulheres no Poder, documento em defesa das cotas de gênero e paridade, que será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Câmara Federal, Senado, ONU Mulheres e PNUD.

O documento, que conta com pautas da luta feminista, inclui o manifesto pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres; pelo aumento nos investimentos do fundo partidário na formação de quadros femininos; em defesa das cotas eleitorais para candidaturas e cadeiras nas casas legislativas; contra a violência política e toda forma de preconceito, a favor da liberdade que cada mulher tem de construir sua trajetória.

O evento conta com parceria do Mídia Ninja; do Encontro Latinoamericano de Mulheres (Ella); da ONU Mulheres; do UNFPA; e da Rebú Produções. Além do patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias de Políticas para as Mulheres, Promoção da Igualdade Racial, Ciência, Tecnologia e Inovação, Relações Institucionais, e Turismo.

A deputada cubana Anabel Treto de la Paz marcará presença no evento, que será o primeiro Parlamento Feminista do Brasil. Nomes como Mônica Francisco, deputada estadual (RJ), cientista social e pastora. Foi assessora da vereadora Marielle Franco; Tânia de Paula, arquiteta e urbanista (RJ), ativista das lutas urbanas, e conselheira do Centro de Defesa e Direitos Humanos Fundação Bento Rubião; e Laura Astrolabio, mestranda de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, idealizadora do Projeto de Lei 1.256/2015 (ALERJ) e uma das escritoras do livro "Tem saída? ensaios críticos sobre o Brasil", que é o primeiro livro brasileiro sobre política escrito exclusivamente por mulheres, também já estão confirmados.

Parlamento Feminista

Inspirada na experiência do Parlamento Feminista, que foi realizado em 2018 na cidade de La Plata, Argentina, como parte das atividades da 4ª edição do ELLA – Encontro Latino Americano de Feminismos, a proposta é de que a versão baiana possa também alcançar as mulheres das prefeituras, câmaras municipais e movimentos sociais.

O Parlamento Feminista quer estimular uma maior participação das mulheres nos espaços de poder de decisão política, pensar estratégias e ações para o empoderamento feminino, trocar experiências de mandatos dos mais diversos, além de compartilhar iniciativas, ações e projetos exitosos nas diversas áreas sociais. O Encontro será realizado numa perspectiva humanista, livre de preconceitos, feminista, antirracista e diverso, na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, por uma cultura de paz e respeito às diferenças.

Durante o encontro, as participantes terão a oportunidade ainda de debater sobre as cotas de 30% de gênero, políticas de financiamento de candidaturas de mulheres, além de elaborar o manifesto Mulheres nos Espaços de Poder: Cotas de Gênero, Financiamento e Mecanismos para a Promoção de Quadros Femininos na Política.