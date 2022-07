Paróquia de Sant’Ana realiza missa em homenagem ao Dia dos Avós

Não por acaso, o dia Dia dos Avós é comemorado na data em que também se homenageia a Nossa Senhora de Sant'ana, a padroeira que, segundo a fé católica, era a avó de Jesus Cristo. Neste dia, a Santa também atraiu dezenas de 'mães duas vezes' à igreja que leva o seu nome, no bairro de Nazaré, em Salvador.

A missa celebrada pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, teve início com uma procissão de entrada, ao coro da canção que homenageia Nossa Senhora de Santa’Ana. Na ocasião, a padroeira foi lembrada como a "transmissora dos bons ensinamentos que Maria recebeu e passou para o filho, Jesus". A homenagem, pontualmente iniciada às 19h desta terça-feira (26), foi dedicada às avós presentes.

Procissão de entrada da missa em homengem a Nossa Senhora de Sant'Ana (Foto: Ana Lucia Albuquerque)

Ao lado da neta Ana Júlia, 9, a aposentada Meire Ferreira, 70, saiu da Boca do Rio para agradecer a Nossa Senhora de Sant'Ana pela benção de poder acompanhar o crescimento dos netos. Além de Júlia, ela é avó de outras duas meninas de 10 e 11 anos, e de um menino, de 14.

"Ser mãe é uma benção, mas quando me tornei avó eu senti o amor se multiplicar, não é uma coisa que a gente consegue esclarecer em palavras, é no dia a dia que eu mostro isso para eles. E a gente mima mesmo. Tem muita educação, mas tem ainda mais amor", descreve Meire.

Acompanhada também de sua filha Luana Almeida, 36, ela ouviu, emocionada, as palavras ditas sobre o seu papel de avó. "É muito bom saber que a minha filha tem uma segunda mãe, e que essa mulher me criou e me ensinou tudo que eu sei. Ela veio agradecer e eu também, por tê-la ao meu lado e perto de Julinha”, declara Luana.

Com o mesmo terço nas mãos que o seu neto também segurava nas dele, a costureira Joana Brandão, 59, e Adélio Brandão, 26, rezavam baixinho durante a missa. Para eles, a igreja é parada obrigatória no Dia dos Avós. “É uma das maneiras, entre tantas outras, que nós nos conectamos e reforçamos um laço que é puro, leve e que me alegra. Ser avó é uma benção e eu não trocaria isso por nada”, conta Joana.

Adélio complementou dizendo que a fé na padroeira é uma herança passada por Joana “dentre tantos outros bons exemplos” que ele recebeu dela na infância e que, assim como fez, também pretende passar para os futuros filhos e netos.

A noite também foi de celebração para a moradora da Ribeira, Marta Viana, 66. Ela e a neta Carla Correio, 25, tinham um roteiro todo programado para comemorar a data juntas. O primeiro destino foi a missa e o segundo seria um restaurante, prática que elas já mantinham há seis anos e estavam retomando após dois anos de interrupção por causa da pandemia da Covid-19.

“É uma alegria poder voltar a estar junto dela nesse dia. Ser avó é um presente que eu espero continuar aproveitando por um longo tempo para que eu possa passar de avó para bisavó e por aí vai, energia é o que não falta para isso”, brinca Marta.

A Igreja de Sant’Ana dedicou todo o dia para a celebração do Dia dedicado à Excelsa Padroeira Senhora Sant’Ana, com o tema: Por uma igreja sinodal: comunhão, participação e missão. O festejo contou com a alvorada, celebração de quatro missas, oração e louvor e recitação do terço e exposição e bênção do santíssimo sacramento.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo