Parque de Exposições tem movimentação fraca para vacinar profissionais de saúde

Os profissionais de saúde que não estão cadastrados para serem vacinados contra a covid-19 e que tenham carro devem dar preferência neste sábado ao Parque de Exposições, que está com movimentação bem menos intensa do que a FTC, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

"Eu estou aqui na FTC, queria pedir a você que está de carro, não está na nossa lista, se dirija ao Parque de Exposições que está vazio, não tem mais nenhum veículo lá e você pode se vacinar com rapidez", diz o secretário Leo Prates.

Estes profissionais não estão na lista no site da SMS, mas têm direito à vacinação. O atendimento nos pontos indicados é por ordem de chegada. Ontem, houve muita fila na Universidade FTC, segundo a SMS porque muitas pessoas que não têm direito à imunização agora foram até o local, prejudicando o fluxo de atendimento.

Segundo a SMS só podem ser vacinados os trabalhadores da saúde vinculados a um estabelecimentos com CNES ativo. Os trabalhadores deverão apresentar os dois modelos de declaração disponibilizados no portal da SMS e o último contracheque.

Além do drive thru no Parque de Exposições e na FTC, há pontos fixos na FTC, na Faculdade Bahiana de Medicina (Brotas) e na USF Pirajá.