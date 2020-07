Parque Social participa do Julho das Pretas neste sábado (25)

O Parque Social, através dos Programas Agente de Empreendedorismo, Agente da Educação e da Incubadora de Negócios Sociais - IN PACTO, foi selecionado para participar do Julho das Pretas, uma agenda conjunta e propositiva com organizações de mulheres negras da Bahia e de outros lugares do país para celebrar o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela.

Este ano, por conta da pandemia da covid-19, o Julho das Pretas será realizado virtualmente e terá como tema: “Em Defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver”.

Para a subcoordenadora do Programa Agente de Empreendedorismo, Georgia Nunes, a participação nesta ação é muito significativa, pois o maior público atendido pelo Programa é formado por mulheres, pretas e empreendedoras por necessidade.

"Uma das frentes que trabalhamos no Programa é a facilitação de acesso a microcrédito para empreendedores. Quando lançamos um olhar mais crítico sobre o contexto racial desse público, percebemos que são majoritariamente empreendedoras pretas. Nesse sentido, é impossível falar de empreendedorismo na cidade mais negra fora do continente africano desconsiderando o viés racial", pontuou Georgia.

Por meio de lives, durante 24 horas, serão realizadas atividades como seminários, oficinas, palestras, conferências, sarau de poesia, talk show, performances artísticas entre outros.

De acordo com a coordenadora do Programa Agente da Educação, Renata Hohenfeld, esta é uma ótima oportunidade para abordar sobre as ações, os impactos positivos e transformadores do Programa na vida de estudantes pretas da educação básica municipal.

"Considero de grande valia a nossa participação, uma vez que os agentes elaboram e executam durante todo o ano letivo ações voltadas para temas importantes e necessários na dinâmica atual da sociedade e relacionados à superação da desigualdade de gênero e raça", explica Renata.

Já a IN PACTO levará para o Julho das Pretas a visão de 'Como Iniciativas de Incubação de Negócios podem contribuir para o bem viver de Mulheres Pretas'.

"Abordaremos como a independência profissional é importante para as mulheres pretas e sobre como o incentivo e acolhimento de incubadoras de negócios podem ser agentes para uma nova construção social e de transformação das estruturas vigentes. Ficamos muito felizes em poder participar, pois a maioria dos negócios apoiados pela IN PACTO são liderados por mulheres e, muitas delas, pretas. Em nossas seleções de projetos, estamos sempre atentos a diversidade de negócios", destaca Mel Campos, subcoordenadora da IN PACTO.

As atividades serão transmitidas através do canal do Youtube do Parque Social. Confira a programação completa:

25 de julho (sábado)

PROGRAMA AGENTE DA EDUCAÇÃO

⦁ Tema: Da Educação infantil ao nível superior: Como o Programa Agente da Educação contribui para o bem viver de meninas e mulheres pretas.

⦁ Horário: 10h

IN PACTO

⦁ Tema: Como iniciativas de incubação de negócios podem contribuir para o bem viver de mulheres pretas.

⦁ Horário: 14h

PROGRAMA AGENTE DE EMPREENDEDORISMO

⦁ Tema: Acesso a capacitação e microcrédito contribuem para o bem viver de empreendedoras pretas.

⦁ Horário: 16h