Parque Social reabre inscrições para Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor

O Parque Social abre novo processo seletivo para prenchimento das 300 vagas do projeto Jovem Aprendiz Empreendedor. As inscrições serão realizadas na terça (29), a partir das 9h (INSCRIÇÕES AQUI). É necessário que o candidato esteja atento aos pré-requisitos e aos documentos que deverão ser anexados no formulário de inscrição, expressamente descritos nos itens: Pré-requisitos e Documentos Necessários.

Na última quinta-feira(24), o Parque Social divulgou os selecionados no primeiro Processo Seletivo. A lista pode ser conferida através do site da instituição www.parquesocial.org.br.

O projeto Jovem Aprendiz Empreendedor é fruto da parceria entre a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), e o Parque Social, entidade formadora reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, responsável por proporcionar, desde 2014, a cerca de 1.200 adolescentes e jovens, a oportunidade do primeiro emprego.

Serão selecionados e contratados 300 jovens aprendizes, com idades entre 14 e 22 anos e seis meses, que participarão de 400h de capacitação teórica, à princípio virtual e posteriormente presencial, além de 880h de capacitação prática, nos diversos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura, na função de Assistente Administrativo.

Fiscalizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia - SRTE-BA, o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor proporciona aos jovens inserção no mercado de trabalho, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento, formando mão de obra qualificada e ciente dos seus direitos e deveres.