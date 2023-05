Parque Tecnológico da Bahia lança novo edital para incubação de startups

Nesta terça-feira (30), a Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia (AeptecBa), com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou um edital que tem como objetivo a seleção para processo de incubação de startups na Áity Incubadora do Parque Tecnológico da Bahia. As inscrições ocorrem até o dia 6 de julho.

Podem participar do edital microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de base tecnológica (EBT), caracterizadas como startups, que atuem preferencialmente nas áreas de Biotecnologia e Saúde, Energia, Engenharia e Tecnologia da Informação e Comunicação. As empresas precisam ter até 10 anos de fundação e endereço em qualquer cidade na Bahia.

Ao todo, serão selecionadas 10 startups. O prazo total para incubação será de 2 ciclos, sendo que cada ciclo será de 12 meses (totalizando 2 anos). As interessadas deverão inscrever propostas no formulário que está disponível no site, onde também é possível encontrar o edital completo.

As empresas aprovadas no edital receberão consultorias sobre gestão, mercado, inovação, entre outros, e contarão com mentorias individualizadas durante todo o processo de evolução da startup. As contempladas também poderão participar de missões empresariais promovidas pelo Parque Tecnológico.

Durante esses dois anos, as ações de acompanhamento e avaliação de desempenho realizadas pela Áity Incubadora ocorrerão de forma remota, facilitando a participação de empresas do interior do estado. Atividades presenciais opcionais como assessorias, palestras e workshops serão disponibilizadas em um ambiente propício para a busca de oportunidades de negócios, crédito, acesso a mercado, legislação e inovação tecnológica.

As empresas selecionadas também poderão usufruir dos benefícios oferecidos pelo Parque Tecnológico da Bahia. Elas terão preferência nas chamadas de residentes, bem como valores diferenciados na ocupação de espaços e prestação de serviços disponibilizados no Parque.

O resultado preliminar será divulgado dia 13 de julho, no site do Parque Tecnológico da Bahia. Posteriormente à divulgação final, as empresas aprovadas serão convocadas para a assinatura dos termos para dar início à incubação.

A Áity Incubadora tem como objetivo contribuir na transformação de ideias inovadoras em negócios de sucesso, para a geração de novos produtos, serviços e processos, impulsionando e fortalecendo o desenvolvimento econômico e socioambiental da Bahia.