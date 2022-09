Parque Vida Cerrado se despede da lobo-guará Mel

Emblemática para o Parque Vida Cerrado e bioma do qual faz parte, a lobo-guará Mel morreu nesta quarta-feira (3), por complicações de saúde, em decorrência da idade. Presente no criadouro há 14 anos, Mel cresceu, viveu e criou filhotes, tendo um papel relevante para a reprodução da espécie.

Ela chegou ao Parque em 2008, com um ano de idade. Resgatada em 2007 ainda filhote, foi entregue ao criadouro científico da FMVZ – UNESP – Botucatu, onde recebeu cuidados intensos para garantir a sobrevivência. Os resultados dos cuidados dedicados a ela foram comprovados pelo fato de Mel ter sido um dos lobos-guarás em recinto com mais idade no Brasil.

Apesar de ser um animal silvestre, Mel tinha uma característica peculiar: era receptiva ao carinho dos seres humanos, solicitando, por muitas vezes, a interação e o contato físico. Graças ao seu jeito carinhoso e acessível, a mãe de Atlas (2017), Melinda (2018) e Lobato (2019) recepcionou e comoveu mais de 30 mil pessoas, que aprenderam sobre os impactos positivos gerados pelo Parque Vida Cerrado. A organização atua na convivência sustentável da sociedade com a natureza, por meio da conservação da biodiversidade, da realização de pesquisas, da promoção do conhecimento técnico-científico e da educação socioambiental.

O Parque Vida Cerrado se desenvolveu em torno do Criadouro Científico para fins de conservação e mantém aproximadamente 30 espécimes de oito espécies animais. Cinco estão classificadas em alguma das categorias de ameaça de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza ou do Ministério do Meio Ambiente.

“Mel deixa um legado importante, que vai além da conservação do lobo-guará enquanto indivíduo reprodutor. Ela teve uma atribuição essencial na sensibilização das pessoas que não têm acesso à natureza, que não têm uma fazenda e nunca viram um animal desse. Então, a Mel cumpriu seu papel de todas as maneiras e a nossa responsabilidade, enquanto instituição, foi dar a melhor qualidade de vida e dignidade para ela”, afirma Gabrielle Bes da Rosa, coordenadora do Parque Vida Cerrado.

A lobo-guará também contribuiu para o desenvolvimento científico focado na conservação dos indivíduos da sua espécie, ao fazer parte do protocolo inédito para soltura e reintrodução de lobos-guarás em áreas agrícolas, em parceria com o ICMBio. Os primeiros resultados puderam ser vistos neste ano, com a soltura dos lobos Baru e Caliandra, ambos resgatados e tratados pelo Parque.

O Parque Vida Cerrado lamentou o falecimento da loba e presta homenagem a Mel que, ao longo de tantos anos, foi símbolo da preservação da espécie no Cerrado.