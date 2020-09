Parte de varanda desaba e deixa feridos em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas depois que a varanda onde estavam desabou, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na tarde desta terça-feira (29). As informações são do G1.

O acidente aconteceu na Rua Antônio Costa, por volta das 17h. Os feridos são padrasto e enteada.

Segundo testemunhas, os dois chegaram a ficar debaixo dos escombros. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foram levados para uma clínica particular. Não há informações sobre o estado de saúde deles.