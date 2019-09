Parte do corpo de Irmã Dulce será entregue ao Papa Francisco

O Papa Francisco será presenteado com uma parte do corpo de Irmã Dulce. A entrega ocorrerá durante a cerimônia de canonização da religiosa, que acontecerá no dia 13 de outubro, no Vaticano, em Roma, na Itália. A partir desta data, a baiana receberá a alcunha de Santa Dulce dos Pobres.

De acordo com o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, o papa receberá os restos mortais em um relicário acompanhado de uma pedra ametista, que terá formato de coração. "Como aquela que foi feita e viveu para amar".

Leia mais sobre a história de Irmã Dulce

As relíquias mortais, como se refere ao que restou do corpo de Dulce, estão guardadas em uma caixa, sob um protótipo da santa - exposto na Capela das Relíquias, no Templo da Bem-Aventurada, no Largo de Roma, em Salvador.

Protótipo ficará exposto definitivamente em no Santuário de Dulce, no Largo de Roma (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Aberto em definitivo nesta quarta-feira (18), o túmulo revelou aos olhos desacostumados de dezenas de fiéis a escultura em tamanho real, sob os moldes da religiosa. Ao ser descoberta, a urna de vidro envolta pelas bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil revelou uma imagem que, de tão próximo da realidade - garante quem conheceu Dulce -, emocionou aos mais saudosos.

Quem viu Dulce de perto, e com vida, detaca a semelhança: "Linda, como sempre. Igualzinha, a mesma coisa, é uma emoção como nunca antes vivi, nem quando estive ao lado dela falando e sorrido", comenta a aposentada Alcione Carneiro, 70 anos.

Faz 30 anos que Alcione mora em Monte Serrat, região vizinha à Roma de Dulce. Durante o tempo, contabiliza as vezes que esteve com a freira. "Ela não era uma mulher de convento, mas da rua, subia e descia ajudando aos pobres. Um privilégio enorme tê-la aqui conosco", comenta, sob a emoção de quem garante ter sido agraciada por um milagre.

Reitor do santuário, o Frei Giovanni Messias explicou que a representação foi feita por artistas plásticos de Nápoles, na Itália. "As relíquias se encontram numa caixa, embaixo do protótipo. Um pedacinho do corpo que já foi retirado para ser entregue ao papa", disse, sem especificar qual seria o fragmento. "Toda parte é relíquia", se limitou a dizer.

Hábito comum

Esse tipo de presente pode soar estranho, mas é prática comum no catolicismo. No ano passado, por exemplo, o Papa Francisco doou ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I um relicário com alguns fragmentos de ossos de São Pedro.

Algumas relíquias de Santo Antônio de Pádua, como sua língua, também foram guardadas. Até hoje, o relicário dourado que guarda o resto mortal recebe a veneração de inúmeros devotos e peregrinos da cidade de Pádua, na Itália. Os relicários, segundo o Papa Francisco, têm uma importância histórica e arqueológica, mas principalmente espiritual e religiosa.

'Para relembrar'

A cerimônia comandada por Dom Murilo, nesta quarta (18), foi diferente de uma missa comum. Com duração aproximada de 30 minutos, teve início às 15h, exatamente no momento em que os fiéis puderam acessar a Capela das Relíquias e ver de perto o protótipo, em tamanho real, vestido com as roupas e os acessórios originais da santa Dulce dos Pobres.

“Que sirva para relembrar a todos a vida futura do nosso anjo bom, em Cristo”, disse Dom Murilo, ao final da celebração, onde teve presente a sobrinha e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes, o prefeito ACM Neto, o vice-prefeito Bruno Reis, além do coronel-geral da Polícia Militar, Anselmo Brandão.

Em aparente esforço para conter as lágrimas, Maria Rita classificou o momento como um dos dias de “maior emoção”, desde o sepultamento da tia, em 1992, na Igreja da Conceição da Praia. Do local, o corpo de Dulce foi transferido, em 2000, para a Capela de Santo Antônio, também no Santuário.

Sobrinha de Dulce, Maria Rita agradeceu 'empenho' de postuladores do Vaticano (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Dez anos mais tarde, os fiéis puderam ver os restos mortais pela primeira vez, durante dois dias, no ritual de transferência para a Capela das Relíquias, onde permanecerá em exposição. “Um momento único de alegria e realização viver uma coisa inédita de cuidar de uma santa”, disse, com a voz embargada.

Rita explicou que o Santuário segue em obras e só será reaberto no dia 11 de outubro, para receber a vigília. A capela onde está a urna, contudo, segue aberta à visitação, assim como o Café e o Memorial de Dulce.

O prefeito ACM Neto, que se aproximou e tocou na urna, disse ao CORREIO que a representação da santa, ali, aos olhos dos fiéis, é "mais um ponto importante de uma história de fé". "Para nós, uma emoção única termos aqui uma santa brasileira, que é baiana e é de Salvador. Sem dúvida nenhuma, é sua obra e história de fé edificada na história".

Rosângela se ajoelhou e garantiu visitas regulares (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Exposição permanente

Essa não é a primeira vez que o corpo de Irmã Dulce será exposto. Antes, em junho de 2010, numa das fases da beatificação, os fiéis também puderam ver Dulce na Capela das Relíquias, na Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

A exumação é um dos processos envolvidos da beatificação à canonização. A realizada em julho deste ano foi a última de três no total. A primeira, ainda na Igreja da Conceição da Praia, onde a religiosa foi sepultada, foi acompanhada por oito pessoas. O procedimento era necessário antes da transferência para a Capela, em 2011.