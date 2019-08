Participante do The Voice peita Ivete Sangalo e leva público aos risos

Uma participante do The Voice Brasil fez todo mundo levar a mão à boca na noite desta terça-feira (6), terceiro dia de Audições às Cegas no reality show da Globo/TV Bahia. Ana Ruth cantou Sozinho, do Peninha, que fez sucesso na voz de Caetano Veloso, e quem virou a cadeira foi a jurada Iza. Mas a reação que chamou a atenção mesmo foi a de Ivete Sangalo.

Após a apresentação da garota de Juazeiro do Norte, Ceará, ela acabou conquistando todo mundo com seu jeito espontâneo e descontraído. Ao perceber que havia perdido uma grande potência não só pela voz, mas pela personalidade, Ivete soltou: “A gente tá apaixonadinha por você”.

Ana Ruth, sem papas na língua, mas em tom muito descontraído, respondeu: “por que você não bateu então, mulher?”, arrancando risadas dos outros jurados e da plateia, e deixando Ivete desconsertada.

(Reprodução/TV Globo)

Sem graça, Ivete explicou que não é tão fácil avaliar os participantes durante as audições. "É a coisa mais difícil do mundo essa batida aqui, mas você sendo do time da Iza é do nosso time".

Diretamente dos bastidores, o público que acompanha a atração celebrou a reação inesperada da candidata e morreu de rir com a situação. Veja algumas reações: