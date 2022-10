Participantes de A Fazenda são expulsos após brigarem ao vivo

Dois participantes foram expulsos de A Fazenda, na madrugada desta sexta-feira (21) após uma briga ao vivo. Tudo aconteceu após a eliminação de Thomaz, que não resistiu à roça da semana.

Salvo da roça, Shayan voltou à sede e resolveu provocar os peões do Grupo A, chamando-os de "otários" e "pedaços de merda". Vini, Tiago e Bia reagiram às provocações.

Os seguranças da casa precisaram intervir para manter os dois separados. A dupla então foi chamada para uma conversa com a produção e não voltaram mais para a casa.

Olhando por esse ângulo aparece o momento exato de tudo que ocorreu.

Tiago foi para cima de Shay e os dois trocaram cuspes. Depois, quando Deolane voltou para a casa, houve uma nova briga. Nesse momento, Tiago e Shay trocaram tapas, cotoveladas e empurrões.

Os peões ficaram sabendo da expulsão por um comunicado exibido na TV. "A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago". A mala de Shay já estava pronta porque ele também estava na quinta roça.