Páscoa divertida: shoppings preparam programação especial para crianças

Salvador terá uma programação especial para as crianças nesse feriado da Semana Santa. Vários shoppings da capital baiana divulgaram atrações especiais para o período de Páscoa e informaram que contarão com atividades lúdicas durante todo o mês de abril.

Shopping Barra

Desfile acontecerá em todos os pisos do Shopping Barra (Foto: Divulgação)

Para quem gosta de fantasias, o Barra é o lugar certo. O shopping realizará uma Parada Encantada de Páscoa com interação com personagens lúdicos, caça aos ovos e distribuição de orelhinhas de coelho. O evento será nos dias 14, 16 e 17 de abril em todos os pisos do shopping. Além disso, os pequenos poderão ainda participar da caça aos ovos. A Parada Encantada de Páscoa terá saída às 14h do Barra Gourmet (piso L1); às 16h, da loja Riachuelo (piso L2); e, às 18h, da Renner (pisos L3 e L4). A participação é gratuita.

Shopping Bela Vista

Docelandia ficará no Shopping Bela Vista até o dia 22 de maio (Foto: Divulgação)

No Shopping Bela Vista, o parque temático Docelandia promete encantar os pequenos. O espaço recebe crianças de dois a 10 anos e conta com brinquedos como xícaras giratórias, escorregador, piscina individual, jogo da memória, camas elásticas baby, torre com tobogã e escorregador. Por segurança, todas as atividades são conduzidas por monitores treinados.

A atração segue além da Páscoa e fica instalada no shopping até o dia 22 de maio. O funcionamento é de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O ingresso custa R$ 25 para 25 minutos e cada minuto adicional custará R$ 1.

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa oferece uma programação totalmente gratuita até o dia 23 de abril. Na Praça de Eventos, localizada no piso L1, há brinquedos para os pequenos, além de pintura facial e escultura de balões. O local também conta com espaço temático para as famílias registrarem fotos neste período de Páscoa.



Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia conta com programação gratuita para esse período de Páscoa. Até o próximo domingo (17), os pequenos poderão participar das oficinas de confecção de fantoches e coelhinho da Páscoa. Além disos, haverá teatro, caça ao tesouro e contação de histórias.

Salvador Shopping

No Salvador Shopping, o público infantil poderá visitar o espaço temático Páscoa Divertida, no piso L2, onde acontece um circuito de lazer com customização de ovos e orelhinhas, cineminha do coelho, pintura facial, oficinas de colorir, musical de Páscoa, espaço instagramável e outras ações. O ingresso custa R$ 15 e pode ser adquirido através da plataforma Salvador Shopping Online, e dará direito a 20 minutos de diversão. Os clientes ainda podem trocar o ingresso por uma lata de leite na loja da campanha. O valor e os itens arrecadados serão destinados ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).

O público pode assistir ainda ao musical “O mundo açucarado do Coelhinho da Páscoa” no dia 16 de abril, das 16h às 16h30. Os encontros com o Coelho acontecem nos dias 10 e 16 de abril, das 16h30 às 17h. A programação poderá ser visitada até o dia 17, de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h.



Salvador Norte Shopping

No Salvador Norte, haverá contação de história e encontro com coelhinho para fotos. No espaço, os pequenos contarão ainda com pintura facial e oficina de desenhos, além de distribuição de ovinhos e orelhinhas. A ação é gratuita e acontece no piso L2, neste domingo (10) e na Semana Santa, no sábado (16) e no domingo (17), das 13h às 18h.





Parque Shopping Bahia

Com uma programação repleta de recreações, atividades lúdicas e uma decoração divertida, o Parque Shopping Bahia terá programação gratuita para todas as idades. Durante os fins de semana até o dia da Páscoa, que acontece no domingo (17), a programação do shopping vai contar com a Parada de Páscoa, sempre das 14h às 15h, que é um desfile de personagens, com saída da Alameda Gourmet, no piso L2. A apresentação acontece neste domingo (10) e também nos dias 16 e 17 de abril. Já às 15h e 17h, nesses dias, haverá contação de histórias na Praça de Alimentação. No espaço haverá distribuição de orelhinhas, esculturas em balões e atividades de recreação.O shopping terá também um espaço instagramável.

Shopping Piedade

Também com programação gratuita, o Shopping Piedade conta com atividades lúdicas até o dia 16 de abril, próximo sábado. No piso L3 haverá customização de orelhinhas, piscina de bolinhas e muita animação. A cada acesso, a criança tem direito a 10 minutos de diversão. Além disso, no sábado do dia 16, no Palco do piso L4, acontecerá uma apresentação de animação infantil com Tia Leide e a turma da Companhia Vem Brincar, das 13h às 16h, com pinturinha, oficina de artes e lona criativa.

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara optou por uma proposta diferente e solidária para esta Páscoa. Até o dia 13 de abril, o espaço receberá doações de ovos de Páscoa e barras ou caixas de chocolate, que serão doadas para fazer com que a Semana Santa de crianças e adolescentes assistidos pela Apae seja mais doce. As doações poderão ser feitas no ponto de coleta na Administração do Shopping Itaigara (G1), durante o horário de funcionamento, de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h. A arrecadação acontece até o dia 13 de abril, e a entrega será realizada no dia 14 na sede da Apae.