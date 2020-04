Páscoa feliz: PM entrega doações para famílias carentes no interior do estado

Cerca de 250 famílias de diferentes munícipios do interior do estado foram beneficiadas, nas últimas 48h, com alimentos e ovos de Páscoa doados por unidades da Polícia Militar (PM).

O efetivo da 2ª Companhia, pertencente ao 19° Batalhão da PM, produziu 200 unidades de chocolates caseiros e entregou à garotada que reside em condomínios do programa 'Minha Casa, Minha Vida', no bairro de Jequiezinho, em Jequié.

Em Tucano, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, e Itapicurú, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, em parceria com amigos da tropa, distribuiu cestas básicas para famílias carentes das respectivas cidades.

(Divulgação/PM)

Na região da Chapada Diamantina, o comando regional da PM, alegrou a Sexta Feira da Paixão de vários moradores do povoado de São José, em Lençóis, ao surpreendê-los com alimentos e materiais de higiene pessoal.

"Usamos, há alguns anos, o lema Corrente do Bem, e, nesse momento, é disso que mais precisamos. Parabenizo todos os policiais militares baianos que estão buscando ajudar os que mais precisam. Fazemos parte da mesma sociedade. Somos irmãos", declarou o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.