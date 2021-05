Passageira é baleada em assalto a ônibus na CIA-Aeroporto

Uma passageira foi baleada dentro de um ônibus durante assalto na BA-526 na manhã desta terça-feira (4), na altura de São Cristóvão. O crime aconteceu por volta das 6h50.

Segundo a Polícia Militar, equipe da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após denúncia de assalto a coletivo, que fazia uma linha metropolitana e estava no trecho da CIA-Aeroporto.

As testemunhas contaram à PM que uma dupla armada entrou no ônibus e saqueou os passageiros. Na hora de descer, um dos ladrões atirou várias vezes, atingindo a mulher. Os PMs acionaram o serviço de emergência da Consessionária Bahia Norte, que administra a via.

A passageira foi levada para o Hospital do Subúrbio. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Ninguém foi preso.