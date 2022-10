Passageira é detida após carro bater em muro de condomínio na Paralela

Um longo congestionamento se formou na Avenida Paralela, altura da Unijorge, sentido Centro, na manhã deste sábado (22), após um veículo colidir no muro de um condomínio da região.

O motorista, após o acidente, fugiu, deixando a passageira dentro do veículo. A mulher foi algemada e detida pela Polícia Militar porque os agentes encontraram drogas dentro do carro, segundo informou a Transalvador.

De acordo com o órgão, o trânsito ficou lento na via devido ao acidente, deixando as três faixas travadas. A Polícia Militar informou que a passageira alegou que o condutor teria ingerido bebida alcoólica.

A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o veículo foi conduzido pelo guincho da Transalvador.