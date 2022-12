Passageira pula de carro em movimento por temer estupro e recebe carta do motorista

Uma jovem de 26 anos saltou de um carro em movimento, conduzido por um motorista de aplicativo, por acreditar que corria risco de ser vítima de um estupro, em Goiânia. A designer de unhas Walirrane Ramos ficou receosa após o homem fazer diversas perguntas.

O salto, ocorrido na madrugada de segunda-feira (19), provocou diversos ferimentos na jovem.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, disse a jovem em entrevista ao g1.

Além das perguntas, Walirrane conferiu o rosto do motorista com o que constava no aplicativo, e constatou que eram pessoas diferentes.

Após pular do carro, a jovem disse que teve diversos ferimentos e foi levada ao hospital. Ela ficou internada durante todo o dia e teve alta na noite de segunda-feira.

Já nesta quarta-feira (21), Walirrane procurou uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência sobre o assunto. No local, ela teve acesso a um boletim registrado pelo próprio motorista, na noite do ocorrido, onde ele relatou que a mulher pulou do carro em movimento e que não sabia se ela teve fraturas.

Carta com pedido de desculpas

No fim da tarde de terça-feira (20), já em casa, uma pessoa jogou a bolsa dela, que tinha ficado no carro, no quintal. Dentro, havia uma carta com o pedido de desculpas.

“Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso, estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada”, escreveu o motorista na carta.

O homem escreveu ainda que foi ele mesmo que acionou a ambulância no dia do ocorrido e que saiu do local, pois estava com medo da reação das pessoas. Ele disse também que só percebeu que a bolsa dela estava no carro dele quando chegou em casa.

Após receber a carta, Walirrane disse que ainda não sabe o que pensar. "Estou tão confusa, porque na hora eu tinha certeza de que algo iria acontecer. Depois que ele mandou a carta, eu não sei", contou ao g1.