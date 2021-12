Passageiras poderão embarcar e desembarcar do ônibus fora do ponto à noite

Mulheres usuárias do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador (STCO) passaram a ter o direito de solicitar o embarque e desembarque fora dos pontos de parada cadastrados nos itinerários dos ônibus que circulam pela cidade. A medida é válida para o período das 21h às 5h do dia seguinte e visa proporcionar mais segurança para as passageiras em horários de menor movimento na cidade.

Os consórcios OTTrans e Plataforma e as cooperativas do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) de Salvador, os chamados “amarelinhos”, terão 15 dias de adaptação e de orientação aos operadores e permissionários que atuam nos veículos. Além disso, os consórcios e as cooperativas do Stec disponibilizarão supervisores para acompanhamento e orientação dos usuários nas estações de transbordo.

“Esta é uma medida mais do que justa, que tenta oferecer uma maior segurança às mulheres que precisam fazer seus deslocamentos no período da noite, especialmente em horários com menor movimentação de pessoas, e assim evitar colocar em risco sua integridade física”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller.

O cumprimento da medida será fiscalizado pelas equipes da Semob, que já estão, desde a publicação do ofício, prestando as devidas orientações a motoristas e cobradores que atuam nestes horários. Após o período de adaptação, caso a medida não esteja sendo cumprida, a usuária pode denunciar à Semob, comunicando, sempre que possível, a linha, local e número do veículo, para que sejam adotadas as medidas necessárias.