Passageiro é morto a tiros dentro de táxi em Jequié

Um homem foi morto a tiros dentro de um táxi na cidade baiana de Jequié, no sábado (27). O taxista também ficou ferido. O crime foi cometido por dois homens de moto.

Segundo a Polícia Civil, o passageiro pegou o táxio no bairro do Alto do Cemitério. A corrida seguiu normalmente até a altura da feira livre no Joaquim Romão, quando a dupla de moto se aproximou e atirou.

Uillian Santos da Silva estava no banco do carona e morreu ainda no local. O taxista, que não foi identificado, também foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares e não há informação sobre seu estado de saúde.

A polícia ainda não identificou os suspeitos e investiga o crime.