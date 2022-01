Passageiro morre após passar mal dentro de ferry-boat que saiu de Bom Despacho

Um homem de 54 anos morreu depois de passar mal dentro de uma embarcação do ferry-boat na manhã desta quinta-feira (13), em Bom Despacho.

Ele estava na embarcação Ivete Sangalo, que havia saído de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, por volta das 10h. Pouco depois, o homem, cuja identidade não foi divulgada, começou a passar mal e desmaiou.

O ferry voltou para Bom Despacho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando a embarcação atracou no terminal o homem foi atendido, mas não resistiu e morreu. Vídeos feitos por passageiros mostram o momento em que o homem é retirado da embarcação em um carro de mão.

À TV Bahia, uma passageira relatou que o socorro demorou cerca de 25 minutos. Já a Internacional Marítima, responsável pelo sistema, diz em nota que a tripulação agiu rapidamente e pediu atendimento do Samu. A empresa diz ainda que lamenta o ocorrido e se solidariza com amigos e familiares do passageiro.