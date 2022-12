Passageiro morre em voo com Zezé Di Camargo e Graciele

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda, presenciaram uma situação incomum durante um voo para os Estados Unidos. O casal, na manhã deste sábado (31), contou que teve de esperar para sair do avião porque uma pessoa morreu durante a viagem.

A jornalista e influenciadora revelou no stories do Instagram que eles estavam prontos para desembarcar, mas não podiam sair devido à situação. "Chegamos faz tempo, mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo: uma pessoa morreu dormindo", disse.

Os dois foram passar o réveillon em outro país após ter um Natal em família com Wanessa Camargo e o namorado, Dado Dolabella, que reataram o relacionamento depois uma década longe um do outro.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)