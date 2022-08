Passageiros ainda temem o mar cinco anos após tragédia da Cavalo Marinho I

Para muitos baianos, a travessia Salvador-Mar Grande, seja no sentido de ida ou de volta, é uma rotina diária. Há cinco anos, no entanto, quando a lancha Cavalo Marinho I adernou, causando a morte de 19 pessoas e ferindo outras dezenas, a viagem se tornou gatilho de medo para os passageiros que temem passar pela mesma situação. Na época do acidente, as condições dos coletes salva-vidas, a falta de orientação dos marinheiros, a estrutura deteriorada das embarcações e a superlotação das lanchas foram apontadas como as causas da tragédia que, para muitos, era anunciada.

Cinco anos depois, quem passa pelas lanchas todo santo dia ainda diverge sobre as causas do acidente e o que foi alterado desde então. Há quem não tenha visto qualquer mudança nas embarcações e nos protocolos de segurança, assim como têm passageiros que apontam alterações e se dizem mais seguros ao fazer a travessia. O segurança Jorge Mota, 47 anos, é um destes. "Trocaram muitos coletes. Ainda têm antigos, mas são muitos os novos e isso já me deixa mais tranquilo. O balanço do mar existe, acontece de jogar muito de vez em quando, mas é normal. Principalmente no inverno, que a mudança de maré acontece e agita mais. Porém, não é algo que assuste tanto", diz.

Diferente do dia tragédia, os coletes salva-vidas agora ficam distribuídos de maneira individual pelas lanchas e não mais amarrados uns aos outros, o que dificultou a sobrevivência dos passageiros na época. As instruções de como usar os coletes, no entanto, continuam não acontecendo. É o que a reportagem observou na travessia e ouviu de Michele dos Santos, 29.

"Não vi mudança aqui, tenho medo ainda desde o acidente. Minha irmã estava [na Cavalo Marinho I], sobreviveu, mas o trauma existe. Além disso, não vejo orientação de como faz para usar os coletes. Pelo menos, não quando estou aqui. E olha que vou e volto de Salvador todos os dias", conta ela, que é moradora de Mar Grande.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Medo presente

Essa e outras situações deixam Michele insegura. De acordo com ela, que é irmã de uma das sobreviventes da tragédia, foi preciso tempo para voltar a fazer a travessia de lancha e o medo nunca foi embora. "Não sei quantos meses, mas fiquei bastante tempo sem pegar. Voltei a fazer porque preciso de verdade, mas toda vez que dá um balanço mais forte o medo vem e as lembranças também. Ainda mais porque não percebo mudanças na estrutura das lanchas, falta orientação de como usar o salva-vidas e pouca coisa mudou", aponta ela, pedindo mais fiscalização.

Michele ainda não se sente segura nas lanchas (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

As exigências sobre segurança das embarcações são impostas pela Marinha. De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), as embarcações sofrem inspeções e vistorias regulares. No inverno, esse trabalho é ainda mais forte. Foi assim este ano, no período entre os meses de maio e junho. "Antevendo as condições de mar características do inverno, foram intensificadas as vistorias das embarcações quanto à confiabilidade das estruturas e das instalações de máquinas. Também houve modificações nas especificações técnicas dos sistemas de ancoragem, de modo a tornar o

conjunto mais resistente às condições de mar, durante o fundeio das embarcações", informa a Capitania.

Já a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), responsável por regular, conceder e fiscalizar a prestação de serviço de travessia intermunicipal hidroviária, afirmou que monitora de perto o serviço. "[A Agerba] acompanha e fiscaliza os contratos, toda documentação da concessão, como licenças e comprovantes de vistoria exigidas pela Marinha, para que as embarcações possam compor a frota do sistema hidroviário", fala através de nota.

A agência informou ainda que um novo processo licitatório para a concessão das linhas está em fase de finalização de estudos e, em breve, um edital deve ser lançado e novas empresas poderão assumir o serviço. Boa notícia para quem, com o atual serviço, teme qualquer alteração no tempo, como relata Rafael dos Santos, 25, ambulante que vende água no terminal do Comércio.

"Quando está ventando ou chovendo, o povo se sai logo, são muitos os que têm medo até quando está sol. Vão pro ferry-boat, procuram outra opção. Todo mundo sabe que é problema e não quer correr o risco. Desde o acidente, eu mesmo, nessas condições, vou vender minha água em outro lugar porque o movimento não compensa porque ninguém aparece. Nos últimos dias, por exemplo, por causa do tempo, ficou fechado até", fala Rafael, citando os três dias em que as lanchinhas não funcionam durante o fim de semana devido ao mal tempo.

Mar agitado faz lancha balançar (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Mudanças

A não navegação em situações adversas é, inclusive, uma das principais alterações na operação das lanchas. Seja por chuva, forte ventania ou maré baixa, é comum ver o serviço ser interrompido como medida de de segurança para a tripulação e os passageiros. Para Jorge Mota, isso é um sinal de responsabilidade no serviço. "A imprudência acabou desde a tragédia, está bem melhor o cuidado. Com temporal, que antes a lancha viajava, hoje eles não fazem e respeitam o sinal vermelho emitido pela Marinha. Hoje, por essa nova postura e também pelo que posso ver nas embarcações, acho até mais seguro que o ferry-boat. Como é mais rápido também, é o ideal", fala Jorge, que faz a travessia há mais de 20 anos.

A aposentada Delza dos Santos, 80, mora em Salvador, mas tem casa em Mar Grande. Regularmente usa as lanchas para passar por lá. Ela também aponta para uma melhoria geral nas condições de segurança na travessia. "Está bem mais organizado do que era anteriormente. Os barcos estão em bom estado, não vejo mais aqueles velhos como era o Cavalo Marinho I, que já usei muitas vezes. Nas lanchas atuais, mesmo com o balanço, tenho segurança porque estão boas. Fora a presença dos coletes em bom estado que a gente já sabe onde pegar caso aconteça alguma coisa", diz ela.

Coletes são separados individualmente (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A boa avaliação das condições dos coletes salva-vidas não é à toa. De acordo com a Vera Cruz Transportes Marítimos, empresa que opera as embarcações, estes são homologados pela Marinha e não têm prazo de validade previstos por lei. Taiane Paixão, proprietária da empresa explica quado se faz a reposição do item. "A troca é realizada de acordo com o estado de conservação, os quais são avaliados a cada vistoria, feitas anualmente pela Marinha em cada embarcação. Além disso, são feitas inspeções semanais pela Capitania dos Portos e, sempre que necessário ou solicitado, é a realizado a troca dos coletes danificados por novos", garante ela.

Ainda segundo Taiane, a quantidade de coletes salva-vidas destinados não é proporcional ao número de tripulantes e passageiros, mas sim maior, contando com outro item de segurança. "Cada embarcação tem a quantidade de colete referente à capacidade de passageiros + 10%. Ou seja, pro barco de 396 passageiros, nós temos 435 coletes salva-vidas. Além disso, todos os barcos possuem, além dos coletes, as balsas - aparelhos flutuantes - que comportam 100% da lotação", explica a proprietária.

O acidente do Cavalo Marinho I aconteceu sob a operação da CL Empreendimentos, que perdeu seu direito de operar em um processo finalizado em 2021.