Passageiros apontam racismo após mulher negra ser expulsa de voo que saiu de Salvador

Uma mulher negra foi expulsa de um voo da Gol na noite de sexta-feira (28) após ser apontada como responsável pelo atraso de um voo, que saiu de Salvador com destino a São Paulo. Passageiros que estavam no voo 1575 registraram o momento em que a passageira Samantha conta toda a situação. Eles acusam a tripulação da companhia aérea de racismo. As imagens viralizaram nas redes sociais.

A confusão teria começado após Samantha ter dificuldade de guardar sua mochila - que tinha um notebook dentro - e se recusar a despachar a bagagem, por receio de ter o equipamento quebrado. "Conseguimos um lugar para a mochila de Samantha e nem mesmo assim o voo decolaria. Mais uma hora de atraso, nenhuma satisfação da cia área, gente passando mal no Aviao e eis que 3 homens da Polícia Federal entram de forma extremamente truculenta no Aviao para levar a “ameaça” do voo embora - a Samantha", postou a jornalista Elaine Hazin, que compartilhou um vídeo do momento.

Nas imagens, um dos agentes alega que o comandante chamou a Polícia Federal. Outro agente explica que a expulsão de Samantha seria "para a segurança do voo".

Os passageiros tentaram ser solidários a Samatha, mas foram impedidos de acompanhá-la. "Ela foi levada pela Polícia, eu quase fui levada junto por defendê-la, me agrediram, me ameaçaram".

A história viralizou na internet e foi compartilhada pelos apresentadores da TV Globo Rita Batista e Manoel Soares. "Voo 1575 de Salvador para São Paulo. Samantha ainda está, até esta postagem, detida no aeroporto e não sabe o porque. @VoeGOLoficial qual explicação para uma atitude dessas? Esperamos que não seja o que parece", cobrou Manoel Soares.

O CORREIO entrou em contato com a assessoria de imprensa da Gol para saber detalhes do que aconteceu com a passageira, e aguarda retorno.