Passageiros denunciam motorista de app em Salvador: 'Pegou arma e ameaçou de morte'

Um simples retorno para casa virou quase uma cena de filme de terror. A jovem Layane de Jesus, de 21 anos, alega ter sido ameaçada de morte por um motorista por aplicativo após sair de um bar em Cajazeiras, em Salvador. Ela estava com outras pessoas no veículo quando o condutor iniciou as agressões verbais.

Era por volta das 2h da manhã de sábado (8), quando Layane, Carolaine Santana, 25, Elton Carlos, 21 e outras pessoas que preferem não ser identificadas decidiram voltar para casa, em Marechal Rondon, após uma noite de diversão entre primos. Eles pediram um carro por aplicativo em um bar no bairro de Cajazeiras.

Segundo a jovem, ao chegar para pegar os passageiros, o motorista já foi rude com todos devido a uma suposta batida na porta do veículo. Já dentro do carro, o namorado de uma das primas de Layane lembrou que havia esquecido o aparelho celular no banheiro do bar e pediu para o motorista esperar ele voltar. "Ele começou a xingar todo mundo no carro, dizendo que não era obrigado a esperar 'desgraça' nenhuma. Eu dei a ideia de cancelar a viagem por causa da situação agressiva dele, mas meu primo preferiu continuar", relatou.

Após alguns minutos de agressões verbais e uma corrida em alta velocidade, os passageiros decidiram descer do carro na região da rotatória de Cajazeiras. "Ele estava exaltado demais, mas não percebi se estava alcoolizado. A todo momento ele alegava que não tinha nada a perder e começou a dizer que todo mundo iria morrer", contou.

Caídos na via

Com medo do motorista bater em algum lugar e causar um acidente maior, principalmente devido às ameaças de morte, Carolaine decidiu abrir a porta do veículo e se jogou em uma via, próximo à obra da nova rodoviária, que fica em Águas Claras. Depois dela, Elton Carlos viu a irmã caída no chão e decidiu se jogar também. O jovem bateu a nuca no meio-fio, perdendo muito sangue.

"Minha outra prima [que não quis se identificar], também se jogou na via para acudir os outros. Com isso, ficamos eu e namorado dela no carro. Nesse momento, o motorista acelerou o veículo e pegou uma arma, ameaçando a gente de morte, dizendo que ia matar todo mundo", revelou.

Layane, então, decidiu tomar a mesma atitude dos outros e também se jogou com o namorado da prima. O motorista, segundo ela, tentou fazer o retorno para matá-la, mas ouviu sirenes de uma ambulância que passava perto e fugiu, achando que poderia ser a polícia. Um outro veículo que passava pelo local parou e deu carona a todos até o Hospital Professor Eládio Lassére.

Elton Carlos, que bateu a nuca no meio-fio, está em estado grave. Ele também sofreu ferimentos na cabeça. "Nós só queremos justiça, porque ele pode fazer isso com outras pessoas".

Em nota, a Polícia Civil informou que foi expedida a guia de lesão corporal para Layane e os outros primos que sofreram ferimentos. A 13ª Delegacia Territorial investigará o caso. A reportagem tentou um posicionamento da empresa InDriver, mas não conseguiu nenhum contato.