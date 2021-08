Passagem de Lula na Alba teve recepção eufórica de apoiadores

Recebido por uma multidão de apoiadores que o esperavam na frente da Assembleia Legislativa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou na tarde de quarta-feira (25) a primeira etapa da agenda de dois dias em Salvador, como parte da série de viagens ao Nordeste. Sob manifestações de carinho e euforia, Lula caminhou em direção ao auditório da Casa, para participar de um encontro com lideranãs políticas e representantes de movimentos sociais

O ex-presidente chegou a Salvador por volta de 13h30 e recepcionado pelo governador Rui Costa e pelo senador Jaques Wagner no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães. A ida ao CAB foi o compromisso inicial na cidade. O evento na Assembleia, intitulado “Combater a Fome e Reconstruir o Brasil” e transmitido pelas redes sociais, foi vedado à imprensa. Durante a passagem, o petista também não falou com os jornalistas que o aguardavam no local.

Antes da chegada de Lula, houve um princípio de confusão, quando o deputado estadual Capitão Alden (PSL) foi ao local onde estavam os apoiadores do ex-presidente com uma camisa ironizando a frase "Lula Livre". A estampa tinha no meio a a expressão "Deus me", formando Lula Deus Me Livre. A presença de Alden causou incômodo e bate-boca.

Evento reúne políticos petistas e líderes da base

O evento na Assembleia teve participação do governador, de Wagner, do senador Otto Alencar (PSD), do presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), da deputada feeral Lídice da Mata (PSB) e da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), entre outros. A Namorada de Lula, Janja, também acompanhou a comitiva.

Lula afirmou que não é corrupto, citou nomes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e agradeceu pelo apoio de seus eleitores e correligionários durante os dias em que esteve preso na Polícia Federal. "Foi a maior campanha de solidariedade que alguém já teve e tinha certeza que ia terminar como terminou [soltura]", afirmou.

Durante a palestra, Lula falou sobre as motivações para criar o PT e disse que sua missão é cuidar do povo brasileiro, além de voltar a agradecer às pessoas que acamparam em Curitiba durante a prisão.

Ao mesmo tempo, criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro, ao afirmar que o Brasil, conhecido por ser diplomático, se tornou um "pária e que está sendo humilhado no cenário internacional". "Nosso país é muito grande e muito respeitado, fomos a sexta economia do mundo. Esse país é competitivo e essa mistura de negro, índio e europeu deu uma cor bonita, uma raça bonita, uma alegria bonita, que é invejável ao mundo inteiro", disse.

A agenda de Lula continua na quinta (26), quando visitará a Policlínica de Narandiba e, no mesmo local, vai se colocar à disposição da imprensa. Antes de partir, ainda terá encontros com presidentes de partidos da base aliada no antigo Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, antes de finalizar a agenda em um encontro com o movimento negro na sede do Ilê Aiyê.

À noite, após o evento na Assembleia, Lula foi a um jantar oferecido por Rui no Palácio de Ondina, residência oficial do governador.