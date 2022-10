Passagem dos ônibus será gratuita em Salvador no domingo de segundo turno

A Secretaria de Mobilidade Municipal de Salvador (Semob) anunciou, nesta sexta-feira (21), que a passagem dos ônibus da capital será gratuita no dia do segundo turno das eleições para governador e presidente, que acontece no domingo (30).

Além disso, a pasta também informou que os ônibus vão operar com frota normal de dia útil durante todo domingo. "Não vai haver cobrança de tarifa das às 6h às 20h", informou a Semob.

Objetivo da medida é garantir que todos os moradores da capital consigam votar no próximo dia 30.

Defensoria pede informações a prefeituras sobre transporte público no dia de votação

Cinquenta e três prefeituras foram acionada pela Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), nesta sexta-feira (21). O órgão enviou ofícios para as comarcas das cidades solicitando informações acerca do funcionamento do transporte público no domingo de 30 de outubro, quando acontece o segundo turno das eleições para presidente e governador.

A solicitação foi enviada a todas as comarcas do estado onde há unidades da instituição instaladas: 53 ao todo. O documento busca saber se no dia do pleito eleitoral haverá ampliação da frota de veículos, que normalmente reduzida aos domingos, além de qual o valor da tarifa a ser cobrada e se haverá horário especial de funcionamento.