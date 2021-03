Passagens de ônibus podem ser reembolsadas integralmente durante Semana Santa

Quem tiver comprado passagens para viajar no feriadão da Semana Santa pode ficar tranquilo. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) editou uma resolução que agora permite o reembolso integral das passagens compradas durante o período de suspensão do transporte intermunicipal.

Segundo o decreto estadual, todas as viagens previstas para a Quinta-Feira Santa (1º) até às 5h da terça-feira (6) não poderão mais ser realizadas, para controlar o avanço epidemiológico da pandemia na Bahia. Antes, o passageiro que quisesse cancelar qualquer viajem e pedir a devolução do dinheiro gasto teria um desconto de 20% do valor da passagem.

Agora, o passageiro poderá escolher entre o reembolso integral ou o direito assegurado de remarcar a viagem por um prazo de até um ano. Essa resolução será publicada no Diário Oficial desse sábado (27), segundo a assessoria de comunicação da Agerba.

Além dos transportes coletivos intermunicipais, estão suspensas também as viagens nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, em todo estado. Com isso, todos os modais de transporte não podem funcionar: rodoviários e também o Ferry Boat, que fecha a partir de 20h do dia 31 de março de 2021.

"Queremos, com isso, interromper e dificultar que as pessoas se aglomerem e viagem para o interior. Estamos fazendo medidas intensas, temos municípios com uma taxa alta de contaminação, como os da região Sudoeste, a região de Guanambi", afirmou Rui.

A Argeba promete fiscalizar o cumprimento do decreto nos seus 12 pontos de fiscalização espalhados em diferentes regiões da Bahia. Apesar do pedido de Rui para que as pessoas não viagem na Semana Santa, as estradas baianas não terão barreiras que impeçam a circulação.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.