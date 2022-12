Pássaros são resgatados durante abordagem da PRF na BR 116, em Feira de Santana

Na manhã desta quinta-feira (29), policiais rodoviários federais faziam fiscalização na altura do quilômetro 429 da BR 116, em trecho do município de Feira de Santana, quando abordaram um veículo Fiat/Siena, com dois ocupantes. Durante os procedimentos, a equipe verificou que no banco do passageiro havia dois pássaros que estavam aprisionados em uma gaiola.

Em seguida, foi feita uma vistoria no interior do carro, quando foram encontradas mais quatro aves, todas da espécie papa-capim que estavam confinadas em ambiente escuro e sem a ventilação adequada.

Dada às circunstâncias, o passageiro de 25 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal dos animais. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental de Feira de Santana.