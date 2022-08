Pássaros silvestres são encontrados dentro de porta-malas de carro em Santo Estevão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã deste sábado (20), seis aves silvestres na BR-116, em Santo Estevão, município da Bahia. Os pássaros estavam aprisionados no porta-malas de um Corsa Sedan.

Durante a abordagem foram solicitados os documentos de porte obrigatório do condutor para uma consulta detalhada nos sistemas. Após uma revista minuciosa no porta-malas do carro, foram encontrados seis cardeais, todos aprisionados em uma gaiola pequena e em condições precárias de falta de higiene, sem água e ventilação.

O condutor, um homem de 34 anos e que reside no estado de São Paulo, não tinha autorização do órgão ambiental para criação e nem a guia de transporte.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o motorista assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Criminal, para responder por sua conduta por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98.

Os pássaros serão encaminhados aos cuidados do órgão ambiental, onde serão triados, alimentados e tratados por profissionais. Passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade.

A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Vale ressaltar que é crime a caça predatória, o tráfico e a criação ilegal de animais silvestres.