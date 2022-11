Passista que participou do Caldeirão do Huck é encontrada morta em casa

A passista Michele da Costa Chaga, de 40 anos, foi encontrada morta em casa, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (8). O marido, que é bombeiro, chegou em casa e tentou reanimá-la, mas não conseguiu. A suspeita é que a vítima tenha sofrido um infarto.

Conhecida como Michelle Mibow, ela foi um dos grandes nomes do Carnaval paulista, sendo coroada como Rainha do Carnaval santista de 2007 e de São Vicente, em 2017.

Em 2013, ela entrou para o concurso Musa do Caldeirão do Huck, da Globo. Com o carisma e samba do pé, Michelle conseguiu ser finalista do concurso. Querida pelos colegas de escola de Samba, a passista recebeu homenagens durante toda a madrugada desta terça-feira (8).

A Escola Unidos dos Morros lamentou a morte precoce da sambista. "Nosso sinceros sentimentos a família e amigos. Michele obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão seja como rainha, madrinha, coreógrafa, atêlie, barracão e em diversos segmentos da nossa agremiação. Você realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade que te ama", comentou.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Santos, Fábio Przygoda, também ficou arrasado com o falecimento da passista. "Foi com tristeza que recebemos a notícia da passagem da sambista de trajetória marcante como passista, rainha de bateria, coreógrafa e Rainha do Carnaval em nossa região. Seu talento, dedicação e amor ao samba certamente inspiram novas gerações".