'Passou quem merecia', diz Danilo Fernandes sobre classificação do Bahia

O Bahia não fez um grande jogo diante do Azuriz, mas levou a melhor sobre o time paranaense ao vencer por 4x3 nos pênaltis, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o jogo, o goleiro Danilo Fernandes comemorou o resultado. Na análise dele, o Azuriz abdicou de jogar na partida de ida, quando as equipes ficaram no 0x0, na Fonte Nova, e o Bahia mereceu mais a classificação.

"Dois jogos onde o primeiro só nós jogamos. Passou quem merecia, principalmente pelo primeiro jogo. É complicado jogar na casa do adversário, vem no embalo da torcida. Tomamos um gol que, se for defensável, não tem como tomar um gol desse. É ver o que pecamos e seguir", declarou o arqueiro, em entrevista ao Amazon Prime.

Apesar da comemoração, Danilo não escondeu que o tricolor não fez um bom jogo.Questionado sobre o gol que levou, ele reconheceu a falha e disse que se cobra para evitar o lance.

"O cara acertou um chute ali que eu até tenho que ver, porque se for defensável eu não posso tomar um gol desse. Complicou o jogo", afirmou.

O próximo adversário do Bahia na Copa do Brasil vai ser decidido em sorteio. Antes disso, o Esquadrão vai até o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco, neste domingo (15), às 16h, pela Série B.