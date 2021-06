Pastor R. R. Soares é internado às pressas com covid-19

O pastor Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R. R. Soares, de 73 anos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi internado às pressas no Rio de Janeiro após testar positivo para covid-19. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

No ano passado, o pastor vendeu em seu programa de TV uma água “consagrada” por ele em ritual para curar o novo coronavírus. Durante o programa “SOS da Fé”, o pastor garantiu que o líquido possui propriedades “milagrosas” enquanto pedia doações aos fiéis.

De acordo com reportagem do UOL da época, para comprovar a eficácia da “água consagrada”, R. R. Soares criou até um placar no qual mostra os curados por sua oração. Em um dos vídeos sobre o produto, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, mostrando pessoas de diferentes locais do país que adquiriram a água abençoada por R.R. Soares.

Segundo Ancelmo Gois, o missionário R. R. Soares também tem tido papel importante como “conselheiro” de figuras do governo de Jair Bolsonaro. Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal, disse que Soares era uma “figura de consulta”.