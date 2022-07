Pastoral Fé e Política realiza palestra sobre voto e sistema eleitoral na Igreja Ascensão do Senhor, em Salvador

Acontece amanhã (27), a partir das 19h, a primeira formação do Ciclo Preparando o Voto 2022, deste ano. O evento, realizado pela Pastoral Fé e Política da Paróquia Ascensão do Senhor, acontecerá na Igreja Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e vai discutir sobre o atual sistema eleitoral.

O encontro contará com a presença do palestrante Jaime Barreiros Neto, membro titular da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e analista do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-Ba), que falará sobre a importância do voto consciente para o fortalecimento da democracia.

O Preparando Voto acontece desde 2017, e traz como tema deste ano “Sistema Eleitoral, um caminho confiável".

Serviço

O que: Primeiro Ciclo Preparando o Voto 2022

Quando: Quarta-feira, 27/07 - 19h

Onde: Igreja Ascensão do Senhor - Centro Administrativo da Bahia (CAB)