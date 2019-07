Patamares: vídeo mostra ação da polícia que deixou dois suspeitos mortos

O CORREIO teve acesso ao vídeo que mostra o momento exato em que um carro com três suspeitos de roubar automóveis na orla de Salvador bate em um poste. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida Pinto de Aguiar, em Patamares, durante uma perseguição policial.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a ação deixou dois suspeitos mortos: Itamar da Silva Dantas, 46 anos, e Luã de Souza Ribeiro, 26. Eles entraram em confronto com equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) durante a Operação Aleixo. Além deles, o terceiro suspeito de integrar o grupo, identificado como Messias Benhur da Silva Ramos dos Santos, 27, foi preso em flagrante.

Ao todo, são 8m44s de imagens. Aos 26 segundos de vídeo é possível ver o momento exato em que o carro bate de frente no poste, logo após a passagem de um ônibus. Instantes depois, policiais se aproximam armados pela parte do fundo do carro. Um homem sai com as mãos para cima e logo cai no chão. É possível ver que ele ainda se mexe enquanto os policiais iniciam a revista no carro.

Aos 4m15s, o segundo suspeito é retirado do carro pelos policiais e colocado no chão, ao lado do primeiro homem, que saiu da traseira do carro com as mãos elevadas. Na sequência das imagens, os dois rapazes permanecem imóveis no chão e um policial cutuca um dos suspeitos com o pé, que não reage ao estímulo.

Banco

Além de envolvimento em roubos de carro, os suspeitos respondiam por crimes a instituições financeiras. “Todos têm mandados de prisão expedido pelo Draco (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado) por roubos a banco”, declarou o delegado Nélis Araújo, titular da DRFRV.

Segundo o delegado, os envolvidos estavam juntos em outras ações criminosas. “Temos informações de que todos são do Engenho Velho da Federação, que já foram presos juntos por explosão a caixas eletrônicos, roubo de veículos e de cargas. A gente ainda não concluiu a investigação, mas tivemos a informação de que um deles trabalhava numa empresa de transporte de passageiros”, disse o delegado.

Relembre o caso

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos a carro foram mortos na manhã desta quarta-feira (17), em confronto com equipes da DRFRV durante uma operação policial. Um terceiro homem foi preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o trio roubava carros na orla Salvador. Nos últimos meses, foram feitas pelo menos 20 vítimas. O grupo, de acordo com as investigações, agia sempre pela noite e madrugada, armado e usando capuzes.

A SSP-BA informou que os assaltantes foram localizados e cercados na Avenida Pinto de Aguiar, em Patamares, durante a madrugada.

"Os policiais civis deram voz de prisão, mas eles reagiram atirando. Após confronto, Itamar e Luã foram atingidos, socorridos, mas não resistiram. Messias acabou preso em flagrante. Com eles foram apreendidos uma pistola, um revólver calibre 38, carregador, munições e um carro da marca Renault", afirmou a SSP-BA, em nota.

Apesar da SSP-BA divulgar que suspeitos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), o CORREIO apurou que eles foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

O motorista do veículo interceptado pela polícia, Messias Benhur, foi socorrido pelos policiais para o HGRS, onde segue internado e custodiado, à disposição da DRFRV.

O carro usado pelos suspeitos atingiu um poste da região. A Coelba informou que o poste foi substituído.