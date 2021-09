Patrícia Poeta volta à TV após cirurgia de emergência: 'Feliz de estar viva'

Depois de quase um mês afastada do trabalho após uma cirurgia de emergência nas amígdalas, Patrícia Poeta voltou neste sábado (25) ao É de Casa. Ela se emocionou ao falar do problema de saúde e agradeceu o carinho que recebeu nesse momento. "Feliz de estar viva, né, minha filha", brincou.

No início do programa, Manoel Soares explicou uma dinâmica em que cada um deveria dar bom dia a si mesmo, diante de um espelho. Ele chamou Patrícia para participar.

"Bom, o que eu diria pra mim mesma? É um exercício um pouquinho difícil, mas vamos lá. Patrícia, minha amiga, você se livrou de uma, né?", começou a apresentadora. Ela seguiu: "Tá aliviada, tá feliz de estar viva, né minha filha. Se antes você valorizava as pequenas coisas da vida, hoje então... O que dizer de hoje? Acordar com saúde, vir aqui trabalhar, fazer o que você ama é mais do que um bom dia. É motivo pra celebrar, motivo pra também agradecer".

Patrícia continuou: "Seja bem-vinda de volta à vida, de volta ao trabalho que você tanto ama e que tava com saudade com certeza. E seja bem-vinda à companhia do pessoal de casa, por quem você tem um carinho e gratidão enorme".

Ela contou que ficou praticamente um mês sem poder falar. "Difícil, né? Falar... Eu acho que a gente coloca o tico e o teco, o coração e joga no espelho. Mas o que eu quero dizer pra você aí de casa é muito bom dia. Tô muito feliz de estar aqui de volta, de poder conversar com você, de poder me comunicar com você, de poder falar. Fiquei quase um mês sem falar praticamente".

Todos os colegas do É de Casa aplaudiram Patrícia após a fala. Depois, Ana Furtado disse que rezou muito para que a colega tivesse uma recuperação plena.