Patrick comemora goleada contra o Sport: 'Foi nosso melhor jogo'

Ele é um dos destaques do Bahia em 2021 e, além de cumprir a missão de proteger a meta tricolor, vem mostrando grande potencial ofensivo. Na tarde deste sábado (20), Patrick assinou o primeiro tento da goleada por 4x0 contra o Sport, em Pituaçu. Gabriel Novaes (duas vezes) e Rodriguinho também marcaram depois. Foi o segundo gol do volante como jogador profissional.

Prata da casa, ele comemorou o feito e o dividiu com os demais jogadores. "Fico feliz pelo meu segundo gol. Além de tudo tenho que agradecer aos meus companheiros, porque a gente fez uma grande partida. Tive a oportunidade ali e fico feliz. Que a gente tenha uma boa sequência", afirmou o volante após o apito final.

"Acredito que foi nosso melhor jogo e a gente vai conseguir melhorar no campeonato e chegar ao título", avaliou o jogador.

Com o resultado diante do Sport, o Bahia somou sete pontos e assumiu a liderança do Grupo A do Nordestão. O time principal do Bahia volta a campo na terça-feira (23), às 21h30, quando visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, no domingo (21), às 18h, a equipe de transição, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Fluminense, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano.