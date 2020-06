Pau da Lima: cadastro para comerciantes receberem cestas básicas termina quarta (1)

Os ambulantes e feirantes que atuam no bairro de Pau da Lima e quiserem ser beneficiados com cestas básicas precisam fazer o cadastramento junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) até quarta-feira (1).

O processo está sendo realizado por equipes volantes e na unidade de testagem rápida localizada na Gerência Regional de Educação (GRE). Os kits serão distribuídos na quinta-feira (2), na Escola Municipal Doutor Orlando Imbassahy, na Avenida São Rafael.

Só hoje, 320 cestas básicas foram entregues aos ambulantes e feirantes do Imbuí, localidade que também passa por medidas restritivas regionalizadas para conter o avanço do novo coronavírus. Por conta disso, as atividades do comércio informal estão temporariamente suspensas desde a quinta-feira passada e pelo prazo inicial de sete dias.

A entrega ocorreu das 8h às 11h, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Castro Alves, na Avenida Jorge Amado, e contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Balanço

Até o momento, a Semop já distribuiu mais de seis mil cestas básicas para vendedores ambulantes e feirantes durante a pandemia. Esses kits foram entregues nas quase 30 regiões de Salvador que tiveram a implantação de medidas restritivas mais rígidas. No último sábado (27), a entrega ocorreu em São Cristóvão, com 727 contemplados.