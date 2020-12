Paul McCartney confessa ter 'sonhos sexuais, mas cabeça de casado'

O músico Paul McCartney contou, em entrevista recente ao The New York Times, que tem 'sonhos sexuais', mas que os reprime por ter "a cabeça de um homem casado". Ele tem uma relação, desde 2011, com a empresária americana Nancy Shevell, de 61 anos.

"Sua cabeça de casado está no sonho dizendo: 'Não faça isso. Não vá aqui'. E só para você saber, eu não fiz. Ainda assim foi um sonho bom", completou Paul, ao referir-se ao seu sonho mais recente.

Ainda segundo ele, suas composições são inspiradas em muitos dos seus sonhos, "nem todos sexuais", explicou. Frequentemente, revelou, ele sonha conversando com o ex-companheiro de banda, John Lennon, assassinado em 1980.

O músico ainda deu um exemplo de composição que veio de um sonho. Segundo ele, "Let It Be", canção que também dá nome ao último álbum dos Beatles, lançado em 1970, se originou de um sonho que ele teve com a mãe, morta quando o artista tinha apenas 14 anos.

"Eu acredito muito nos sonhos. Eu tenho uma grande lembrança dos sonhos", afirmou Paul ao NYT.