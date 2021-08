Paula Fernandes confirma presença em álbum de Sérgio Reis

Paula Fernandes não abandonou o navio. A artista confirmou nesta segunda-feira (23) que continua participando no novo álbum de Sérgio Reis. Agora, ela é a única das seis participações convidadas a não ter desistido do projeto de parcerias com o cantor.

Em nota enviada ao G1, a assessoria da cantora disse que ela segue no projeto e que Paula já gravou a sua voz em estúdio e enviou ao cantor.

Os outros artistas convidados que já largaram o projeto foram Maria Rita, Zé Ramalho, Guarabyra, Guilherme Arantes e Anastácia. Alguns, inclusive, também haviam gravado as suas vozes para o álbum.

O motivo das desistências são as declarações de Sérgio Reis contra o Supremo Tribunal Federal.

No sábado, dia 14, o cantor Sérgio Reis publicou um vídeo convocando uma greve geral dos caminhoneiros para pressionar os ministros do STF.

"Se em 30 dias não tirarem os caras [ministros] nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria", diz ele.

Após denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele acabou virando alvo de uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em ao menos quatro endereços no Rio e em Brasília ligados ao cantor.