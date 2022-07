Paulo André sofre racismo de alguns fãs de Jade Picon e presta queixa

O namoro momentâneo entre Paulo André e Jade Picon, dentro do Big Brother Brasil 2022, teve resoluções não tão boas fora do reality show. O atleta, em conversa ao podcast PodDelas, de Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, contou que tem sofrido bastante com os fãs da ex-affair.

Isso porque, após o relacionamento não ir pra frente, ele tem sido alvo de ataques racistas que não aceitaram o fim do namoro. Com isso, ele precisou prestar uma queixa contra algumas seguidoras que estavam cometendo o crime constantemente.

“Não façam isso, são ataques pesados, tive que ir na delegacia assinar um negócio de racismo na internet. Eu não vou deixar passar. Quer me chamar de feio, beleza, racismo é uma coisa pesada e não vou deixar passar”, disse.

Além dele, sua família também foi alvo de ataques nas redes sociais pela torcida que estavam esperando que ele seguisse com a famosa fora do programa.

“Quanto a mim pode atacar à vontade, só não encosta na minha família, no meu filho. Isso eu fico mal real, e em alguns momentos isso aconteceu. É sustentar porque foi uma escolha que fiz".

Paulo André ainda explicou que os internautas idealizaram um relacionamento que, fora do reality show, não deu certo, apesar da química e da amizade.

“A gente teve uma parada muito maneira, foi muito intenso, mas saímos, ela tem a vida dela. Não deu certo, as pessoas criaram expectativas. A gente conseguiu manter essa amizade. É triste porque eles não entendem isso (…) Eu fico triste, não fizemos nada de errado um com o outro. Está tudo certo, a gente é amigo. Depois da casa, a gente se pegou, mas ela seguiu a vida dela, eu a minha. A gente tem as nossas escolhas”, finalizou.