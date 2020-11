Paulo Carneiro já contratou 45 jogadores para o Vitória; veja lista

Atual presidente do Vitória, Paulo Carneiro foi eleito em 24 de abril de 2019 com a missão de reconduzir o clube à Série A do Campeonato Brasileiro, objetivo que ainda não foi alcançado. Em pouco mais de um ano e meio no cargo, o gestor fez 46 contratações, o equivalente a mais de quatro times completos.

Com a assinatura dele, 45 jogadores chegaram à Toca do Leão em 2019 e 2020. Foram 23 reforços trazidos em cada temporada. A conta parece não beter porque Lucas Cândido foi contratado duas vezes. No ano passado, o volante foi emprestado pelo Atlético-MG e retornou ao clube mineiro após o fim da Série B. Em agosto deste ano, já sem vínculo com o Galo, ele assinou diretamente com o rubro-negro.

O volante Guilherme Rend e o lateral esquerdo Leocovick foram inicialmente trazidos para reforçar a equipe sub-23, mas entram na conta porque integram o elenco principal já há algum tempo. Rend chegou à Toca do Leão no ano passado, foi promovido no começo desta temporada e é um dos principais jogadores do time.

Contratado este ano, Leocovick era o titular da equipe de aspirantes que disputou o começo do Campeonato Baiano e, em julho, foi promovido ao grupo principal. Com o afastamento e a possível saída de Thiago Carleto, ele passou a ser o reserva imediato da lateral esquerda rubro-negra na Série B. Oficialmente, o Vitória ainda não anunciou o desligamento de Carleto, mas o técnico Eduardo Barroca já confirmou em entrevista que o jogador não permanecerá na Toca.

Dos 45 atletas, 16 não fazem parte do elenco atual, isso sem contabilizar Thiago Carleto. É o caso do goleiro Martín Rodríguez, dos zagueiros Dedé e Zé Ivaldo, do lateral esquerdo Chiquinho, dos volantes Baraka, Marciel, Gabriel Bispo e Jean, do meia Felipe Gedoz, e dos atacantes Marcelo, Anselmo Ramon, Ítalo, Matheus Augusto, Wesley, Thiaguinho e Negueba.

Confira a seguir os 45 jogadores contratados pelo presidente Paulo Carneiro na atual gestão:

GOLEIROS (2)

Martín Rodríguez (2019)

César (2020)

LATERAIS DIREITOS (4)

Van (2019)

Jonathan Bocão (2019)

Léo (2020)

Leandro Silva (2020)

ZAGUEIROS (6)

Dedé (2019)

Zé Ivaldo (2019)

João Victor (2019)

Maurício Ramos (2020)

Gabriel Furtado (2020)

Wallace (2020)

Maurício Ramos foi um dos seis zagueiros contratados pelo presidente Paulo Carneiro (Foto: Letícia Martins / Divulgação ECVitória)

LATERAIS ESQUERDOS (4)

Chiquinho (2019)

Thiago Carleto (2019)

Rafael Carioca (2020)

Leocovick (2020)

VOLANTES (10)

Romisson (2019)

Baraka (2019)

Marciel (2019)

Gabriel Bispo (2019)

Guilherme Rend (2019)

Gerson Magrão (2020)

Jean (2020)

Fernando Neto (2020)

Lucas Cândido (em 2019 e novamente em 2020)

Matheus Frizzo (2020)

O volante Romisson foi contratado em 2019, segue no elenco, mas sem espaço (Foto: Letícia Martins/ Divulgação ECVitória)

MEIAS (5)

Felipe Gedoz (2019)

Marcelinho (2020)

Soares (2020)

Juninho Quixadá (2020)

Thiago Lemos (2020)

O ataque foi o setor mais reforçado por Paulo Carneiro. Alisson Farias está entre as opções do elenco (Foto: Letícia Martins/ Divulgação ECVitória)

ATACANTES (14)