Paulo Coelho diz que Lula pode ser responsável pela reeleição de Bolsonaro

O escritor Paulo Coelho fez duras críticas à comunicação da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que se o petista não investir em "comunidades sociais" de maneira profissional, acabará sendo responsável pela reeleição de Jair Bolsonaro.



"Se Lula continuar com essa incontinência verbal. E se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional. Vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição", escreveu em publicação no Twitter neste domingo, 1º.



O alerta do escritor veio em meio a uma serie de declarações polêmicas de Lula; em especial, no domingo, 1, teve de pedir desculpas públicas por causa da última gafe.



O petista iniciou seu discurso no evento em comemoração ao 1° de maio com um pedido de desculpas aos policiais brasileiros. Em encontro com mulheres da zona norte de São Paulo, no dia anterior, Lula havia dito que o presidente Jair Bolsonaro "não gosta de gente, gosta de policial" e foi atacado por adversários nas redes sociais.



No começo de abril, o ex-presidente sugeriu, durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que seus apoiadores mapeassem o endereço dos parlamentares para "incomodar a tranquilidade deles", pressionando-os com demandas. A declaração gerou forte repercussão entre deputados bolsonaristas e ao menos dois deles chegaram a afirmar que pegariam armas de fogo contra o petista e seus apoiadores.



Essa não é a primeira vez que Coelho critica a comunicação da pré-campanha de Lula. Dias depois de o PT anunciar a demissão do marqueteiro Augusto Fonseca da equipe do petista, em 21 de abril, Coelho publicou no Twitter que Lula deveria "reformular toda sua maneira de se comunicar com o eleitor". "Não basta trocar os marqueteiros, precisa trocar o CONCEITO", escreveu em sua conta pessoal. Depois da publicação, o escritor voltou atrás e apagou a mensagem.