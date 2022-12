Paulo Cupertino brigou com colega de cela após ser chamado de 'broxa'

Paulo Cupertino, preso por matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, se envolveu em uma briga com o companheiro de cela há três semanas após provocações de cunho sexual. Segundo a Record TV, 'Velho', como é conhecido no presídio, se irritou após ser chamado de "broxa".

As provocações e piadas aconteceram por mais de uma semana, despertando a ira de Cupertino.

A briga começou às 6h da manhã. Ao não acordar, Cupertino levou um chute do companheiro de cela, devolveu com um tapa, que fez o nariz do detento sangrar, e continuou o agredindo.

O carcereiro precisou ir ao local. Lá, o acusado da morte de Rafael Miguel disse que agrediu o colega devido às provocações de cunho sexual. Segundo testemunhas, as brincadeiras irritavam muito o empresário.

Posteriormente, ainda segundo a Record TV, os dois voltaram a brigar quando quando o colega de cela deu um chute no mesmo local das costas já lesionado, e Cupertino também o agrediu.

Depois, Cupertino teria pedido desculpa ao homem, que a aceitou, segundo testemunhas.