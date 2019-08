Paulo Gustavo anuncia nascimento dos filhos: 'Família cresceu'

O humorista Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, são papais. Na tarde deste domingo (18), Paulo divulgou o nascimento dos filhos do casal usando seu Instagram. Os garotos receberam os nomes de Romeu e Gael.

'Queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas. Romeu e Gael nasceram! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade!", escreveu o humorista na legenda de uma foto que mostra os pézinhos dos bebês.

Ele continuou, afirmando que agora eles querem curtir esse momento com privacidade, para que os filhos desfrutem de tranquilidade. "Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês! Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável.Agradecemos desde já pelo respeito a nossa família e os votos de saúde e felicidades. Temos certeza de que essa notícia alegrará a todos que acreditam no amor", finalizou.

Essa não foi a primeira tentativa do casal de ter filhos. Em dezembro de 2017, Paulo lamentou a perda de filhos gêmeos, que eram gerados em uma barriga de aluguel. Ele contou na época que a grávida teve um aborto espontâneo depois de entrar em trabalho de parto no meio da gestação e as crianças não resistiram.