Paulo Gustavo faria 44 anos neste domingo; famosos lamentam partida do ator

Um dos grandes nomes do cinema brasileiro, Paulo Gustavo, faria 44 anos neste domingo (30). Ele morreu em maio do ano passado, após complicações da covid-19 durante internação.

O artista foi lembrado por diversos amigos famosos e fãs que admiravam o trabalho tanto no cinema, quanto nas telas do Multishow fazendo programas humorísticos.

O amigo Fábio Porchat compartilhou uma foto mostrando a interação que tinham nos palcos do teatro. "Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante… Ainda não sei exatamente o que falar", escreveu.

Grande amiga de Paulo Gustavo, a atriz e apresentadora Monica Martelli reforçou que vai votar em homenagem ao amigo que faleceu quando as vacinas ainda não estavam sendo distribuídas. "Hoje meu voto também é por ele. Estaremos lado a lado votando pelo amor e pela democracia", disse.

Uma das melhores amigas do humorista, Regina Casé, também lamentou a partida repentina do astro do cinema brasileiro. "Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo. É dia de pular da cama cedo e ir VOTAR!!!!".