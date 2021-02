Paulo Isidoro é o novo técnico do time sub-20 do Vitória

Revelado pelo Vitória na década de 1990, Paulo Isidoro é o novo treinador do time sub-20 do Vitória. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta segunda-feira (11). O posto estava vago após Rodrigo Chagas ter sido efetivado no comando do time profissional. O elenco rubro-negro da categoria está de férias e tem o retorno das atividades marcado para segunda-feira (15).

Paulo Isidoro, que na verdade se chama Alex Sandro Santana de Oliveira, ganhou o apenlido pela semelhança física com o ex-jogador de Atlético Mineiro e Seleção Brasileira. Ele começou a carreira como auxiliar técnico em 2012, no Ypiranga. Foi auxiliar técnico de Rodrigo Chagas em 2013 e, em 2015, treinou o Esporte Clube Caiçara, do Piauí.

O técnico também treinou o Sub-20 do Ypiranga no Campeonato Baiano 2017 e, em 2018, foi para a Jacuipense, onde comandou as categorias sub-15, sub-17 e sub-18. Paulo também foi auxiliar técnico da equipe profissional do clube de Riachão de Jacuípe. Em 2020, ele trabalhou como auxiliar técnico do time sub-20 do Bahia, que foi vice-campeão da Copa do Brasil da categoria.

O preparador físico Ângelo Alves vai trabalhar com a equipe sub-17. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória na década de 1990 e ficou na Toca do Leão até 2006. Em 2010, voltou ao clube para trabalhar com a preparação física do time sub-20.